BTS fait salle comble en attirant 40 000 spectateurs à Paris

Photo : YONHAP News

Le groupe de K-pop Bangtan Boys, également appelé BTS, s’est produit hier soir à Paris, la dernière étape de sa tournée européenne. Il s’agit du premier des deux concerts prévus dans la capitale française.Le boys-band sud-coréen a enthousiasmé les quelque 20 000 fans venus de plusieurs autres pays d’Europe pour remplir l’AccorHotels Arena. Il a fait fondre leur cœur en interprétant leurs plus grands tubes comme « Idol », « I need U » ou « Answer: Love Myself ».Les 40 000 places disponibles pour ce premier passage dans l’Hexagone se sont écoulées en quelques minutes.Après le concert de ce soir, ses sept artistes vont rentrer à Séoul. Ils y seront décorés de l’Ordre national du mérite culturel de leur pays, jeudi prochain.