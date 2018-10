Moon encourage un front commun international contre le changement climatique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné la nécessité d’une coopération internationale ainsi que d’efforts publics et privés, afin de relever les défis du développement durable et du changement climatique auxquels le monde est confronté.Moon Jae-in a lancé cet appel dans un discours prononcé au sommet inaugural intitulé « Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux à l'horizon 2030 » ou P4G, qui s'est tenu samedi à Copenhague au Danemark.D'après lui, de nombreux pays asiatiques demeurent réticents à aborder la question de la protection de l'environnement, à force de rechercher une croissance économique rapide axée sur le secteur manufacturier. Par conséquent, il a préconisé d’aider ceux comme la Corée du Nord qui ne sont pas encore passés par un développement mené par le secteur manufacturier à poursuivre un modèle de développement capable à la fois de garantir la croissance économique et le développement durable.Le chef de l'Etat sud-coréen a présenté la campagne de son gouvernement pour agrandir la zone verte et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans la foulée, il a proposé de partager plus activement les expériences et les politiques réussies d'autres nations en matière d’environnement.Moon est arrivé vendredi à Copenhague, la dernière étape de sa tournée européenne de neuf jours qui l'a conduit à Paris, à Rome, au Vatican et à Bruxelles. Il regagnera Séoul ce dimanche.