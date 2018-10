Séoul et Copenhague s'engagent à relever d'un cran leur coopération

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le Premier ministre danois, Lars Lokke Rasmussen, se sont accordés autour du fait que la dénucléarisation de la péninsule devrait être réalisée de façon complète, vérifiable et irréversible.Les leaders des deux pays ont adopté un communiqué de presse en ce sens à l'issue de leur tête-à-tête hier à Copenhague, en marge du tout premier sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G).Rasmussen a d’abord exprimé son soutien total aux efforts diplomatiques entrepris par Moon dans le cadre des trois sommets intercoréens en faveur du rapprochement des deux Corées et de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. De son côté, Moon a hautement loué le soutien constant de Copenhague à cette initiative de paix.Les deux hommes sont également convenus de renforcer davantage leur partenariat stratégique dans les domaines de la biotechnologie, de la santé numérique et du bien-être. Dans la foulée, ils se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour lutter contre le protectionnisme mondial croissant et appliquer les objectifs de développement durable du P4G.Par ailleurs, Moon et Rasmussen ont décidé de célébrer l'année prochaine le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Copenhague en désignant 2019 comme année culturelle.Après avoir rendu une visite de courtoisie à la reine du Danemark Marguerite II, le président sud-coréen a mis fin à ses déplacements sur le vieux continent. Au cours de cette tournée diplomatique de neuf jours, Moon Jae-in a obtenu l'intention du Pape François de se rendre en Corée du Nord sur l'invitation du leader nord-coréen. En même temps, il a cherché à persuader la France et la Grande-Bretagne, deux membres du Conseil de sécurité de l'Onu d'alléger les sanctions contre Pyongyang pour faire avancer le processus de dénucléarisation de la péninsule.