Réunion intercoréenne sur la coopération forestière

Photo : YONHAP News

Les deux Corées organisent aujourd'hui au bureau de liaison conjoint à Gaeseong leur réunion sectorielle sur le projet forestier, conformément aux accords conclus lors de leur rencontre de haut niveau tenue il y a huit jours.Pour la deuxième réunion du genre depuis juillet dernier, la délégation du Sud sera dirigée par Park Chong-ho, directeur adjoint du Service forestier de Corée (KFS), et celle du Nord par Kim Song-jun, haut officiel chargé des affaires forestières au ministère de la Protection du territoire et de l'Environnement.Les discussions porteront sur la lutte contre la maladie du nématode du pin, la modernisation des sites de culture de plants, et la préservation écologique, sujets arrêtés lors de la réunion du 15 octobre.Le projet de lutte contre la maladie du nématode du pin couvrirait la région des monts Geumgang, situés en territoire nord-coréen, affectée depuis 2007. Il s'agira ainsi des premiers travaux préventifs conjoints contre cette maladie parasitaire depuis ceux effectués en 2015 sur une superficie de 800 hectares autour de ces « montagnes de Diamant ».