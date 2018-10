Samsung et NEC s'allient pour dominer le marché de la 5G

Photo : KBS News

Samsung Electronics et NEC, deux géants sud-coréen et japonais de l'informatique et des télécommunications, se sont mis d'accord pour coopérer dans le développement des stations de base ainsi que la vente des équipements et matériaux de communication mobile 5G.D'après le journal nippon Nihon Keizai Shimbun, le géant sud-coréen de l'électronique pourrait se concentrer sur le développement des technologies et équipements relatifs aux ondes de haute fréquence, tandis que la société japonaise devrait se focaliser sur les ondes de basse fréquence. Elles opteraient ainsi pour la division du travail afin d'accélérer la mise au point des produits en question, afin de conquérir les marchés américain et japonais où la commercialisation des services liés aux réseaux mobiles de 5e génération est imminente.Les deux industriels voient notamment dans le marché américain de la communication mobile de nouvelle génération de grandes opportunités, d'autant plus que les Etats-Unis souhaitent réduire l'emprise des produits chinois sur leur marché domestique.