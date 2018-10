Les discussions tripartites sur le désarmement de la JSA se poursuivent

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires des deux Corées et le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) tiennent depuis ce matin à la Maison de la paix, dans la partie sud-coréenne du village de la trêve de Panmunjom, la deuxième réunion de leur organe consultatif à trois. La première a eu lieu le 16 octobre dernier.Les trois parties évaluent les opérations de déminage de la zone de sécurité commune (JSA), qui ont débuté le 1er octobre, et discutent du retrait des postes de garde, des troupes et des armes à feu de cette zone, qui doit s'achever d’ici le 25 octobre.En parallèle, une réunion intercoréenne de niveau général est prévue vendredi matin pour concrétiser la réalisation de l'accord militaire nord-sud conclu lors du 3e sommet entre les dirigeants des deux Corées en septembre dernier à Pyongyang. Les deux délégations qui se composeront chacune de cinq généraux feront état du suivi de ce traité, avant de discuter du planning à respecter pour sa mise en œuvre. Elles échangeront également pour définir la composition et le fonctionnement du comité militaire intercoréen.