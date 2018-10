Jakarta souhaite renégocier l'accord sur les avions de chasse avec Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l'Indonésie devraient renégocier les conditions dans lesquelles l'Etat-archipel s'engage à participer au développement conjoint des avions de combat de future génération (KF-X/IF-X). La raison : les charges budgétaires de plus en plus alourdies par l'instabilité financière des pays émergents. C'est ce qu'ont dévoilé hier les autorités et les médias indonésiens.Effectivement, le ministre indonésien des Affaires politiques, de la Justice et de la Sécurité a fait savoir le 19 octobre que son gouvernement se proposerait de renégocier avec son partenaire sud-coréen les termes de la convention en la matière. Le général Wiranto a également expliqué que cette décision avait été prise par le président Joko Widodo dans le but d'alléger les charges financières allouées à son pays, eu égard de la situation économique peu prometteuse de ce dernier.Les deux nations avaient convenu de cofinancer le développement des nouveaux modèles de chasseurs d'ici 2026. Mais le partenaire d'Asie du Sud-est ne respecte plus son engagement financier depuis le deuxième semestre 2017. Il s'agit d'une somme due de 238 milliards de wons, soit environ 183,2 millions d'euros.