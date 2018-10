Les exportations de produits « k-beauty » ont quadruplé en 4 ans

Photo : YONHAP News

Les produits de beauté sont en train de devenir un important marché d'exportation de la Corée du Sud.Selon l'Agence coréenne pour la promotion du commerce et des investissements (Kotra), le pays du Matin clair a exporté en 2017 pour 4,96 milliards de dollars de produits cosmétiques. Un chiffre quatre fois plus élevé qu'en 2013.Cette année, de janvier à septembre, le montant des exportations de « k-beauty » s'est élevé à 4,6 milliards de dollars. C'est une progression de 31,4 % par rapport à la même période l'an dernier.En 2017, les exportations de produits de beauté ont représenté 19,4 % de celles des pièces détachées, 51 % de l’électroménager et 64,9 % des téléphones portables.Avec 3,26 milliards de dollars, la Chine est le plus gros marché, en hausse de 12,5 % sur un an. Viennent ensuite l'Asie du Sud-est avec 530 millions de dollars (39 %), l'Amérique du Nord avec 470 millions (29,8 %), et l'Europe avec 160 millions (51,3 %).Toujours selon la même source, dopés par ces exportations, le nombre de fabricants de cosmétiques est passé de 2 458 en 2012 à 11 834 en 2017. Elle estime que cette bonne performance contribuera à la création d'emplois et à la percée des entreprises sud-coréennes à l'étranger.