La conduite en état d'ébriété sera plus sévèrement punie en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen prévoit un cadre juridique beaucoup moins tolérant contre la conduite en état d'ébriété ainsi que la prise et la distribution d’images illégales.En réponse à une pétition citoyenne demandant une plus lourde peine à l'encontre d'un conducteur en état d'ivresse qui a tué une personne et blessé grièvement une autre, le garde des Sceaux a déclaré que la conduite sous l’emprise de l’alcool, qu'il assimile à un homicide, serait désormais très lourdement pénalisée.Le véhicule d'un conducteur en état d'ivresse récidiviste sera saisi, et ce dernier fera automatiquement l'objet d'une demande de mandat d'arrêt si son acte a entraîné la mort ou des blessures graves sur autrui. Tout conducteur sanctionné plus de trois fois écopera d’une peine d'emprisonnement.