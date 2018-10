Au Brésil, l'amour de la K-pop attise l'intérêt pour la langue coréenne

Photo : YONHAP News

Séduits par la musique k-pop, les jeunes brésiliens s'intéressent de plus en plus à la langue coréenne. C'est ce qu'a écrit hier le quotidien Estado de S. Paulo, tout en rappelant un phénomène similaire survenu dans les années 90. En effet, à cette époque, la passion des adolescents brésiliens pour les groupes de musique anglophones tels que Spice Girls ou Backstreet Boys avait réveillé chez eux le goût de la langue de Shakespeare.Les jeunes du plus grand pays d'Amérique latine se ruent sur les leçons de coréen disponibles sur internet, d'une part, et vers le centre culturel de Corée ou l'académie de langue coréenne ouverts à Sau Paulo, d'autre part.Ce n'est pas tout. La multiplication des manifestations autour de la musique, des feuilletons télévisées ou encore des cosmétiques « made in Korea » renchérit l'intérêt porté à la culture du pays du Matin clair. Ce dernier est d'ailleurs devenu une destination attirante pour les étudiants brésiliens souhaitant poursuivre leurs études dans un environnement éducatif de qualité et doté d'un système de bourse généreux.