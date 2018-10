Séoul et Pyongyang d’accord pour lutter ensemble contre les maladies des arbres

Photo : YONHAP News

A l’issue de leurs pourparlers sur la coopération forestière hier, les deux Corées ont publié le texte de leur accord.Selon ce document, les deux parties sont convenues de lutter conjointement contre le nématode du pin d’ici mars prochain. Pour ce faire, le Sud fournira au Nord les produits de traitement contre ce ver ravageur dans le courant du mois prochain.Dans le même temps, les deux pays se sont engagés à effectuer désormais chaque année et ensemble des opérations de prévention d’autres maladies parasitaires touchant les arbres forestiers.Autres décisions prises hier : il s’agit de rénover d’abord dix pépinières du Nord avant la fin de l’année, et ce dans le cadre de la modernisation progressive de ces terrains où l’on fait pousser de jeunes arbres. Séoul et Pyongyang lanceront aussi des projets de coopération en vue de préserver ensemble l’écosystème. Des projets qui visent notamment à prévenir et à lutter contre les feux de forêt.Pour rappel : la réunion s’est tenue au Bureau de liaison intercoréen ouvert le 14 septembre à Gaeseong, en territoire nord-coréen. C’est la première rencontre entre des responsables gouvernementaux du Nord et du Sud qui s’y déroule.