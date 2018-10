Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les prochains jours nous réservent une alternance de nuages et de pluie. Une zone de basse pression dans l'ouest de la péninsule est à l'origine de ce temps maussade. Aujourd'hui, des averses sont attendues dans le centre-ouest du pays.Les températures sont généralement en baisse. D’après Météo-Corée, il fait 19°C à Séoul et à Daejeon, 20°C à Daegu et à Gwangju, 21°C sur l’île de Jeju et 22°C à Busan.