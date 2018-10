La Cheongwadae s’explique sur l’initiative de Moon Jae-in concernant les sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a effectué la semaine dernière une tournée européenne. Un périple clairement placé sous le signe de la cause nord-coréenne.Il a alors plaidé notamment pour l’assouplissement des sanctions contre le régime de Kim Jong-un, affirmant que cela pourra accélérer le processus de dénucléarisation de celui-ci.Sa tournée désormais terminée, l’heure est aux explications. La Cheongwadae a annoncé que l’initiative de son chef reposait sur la confiance et l’alliance Séoul-Washington. Selon un de ses hauts responsables, s’il peut y avoir des opinions divergentes aux Etats-Unis, le cap et l’objectif des deux alliés restent les mêmes. Et le fait que Moon a officiellement préparé les autres pays à l’allégement des sanctions aidera Washington à mener ses négociations avec Pyongyang.Toujours selon le même responsable, Donald Trump et son secrétaire d’Etat Mike Pompeo ne pourront pas fustiger l’initiative du numéro un sud-coréen. Il a ainsi laissé entrevoir que Moon en aurait discuté avec son homologue américain avant de la lancer en Europe.De l’avis de ce conseiller présidentiel, l’occupant de la Maison bleue a la ferme conviction que le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule va dans le bon sens, bien qu’il prenne du temps. Et la visite à Séoul de Kim Jong-un avant la fin de l’année semble toujours possible.