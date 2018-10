La déclaration intercoréenne de Pyongyang approuvée en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a approuvé aujourd’hui en conseil des ministres deux accords importants signés entre les deux Corées. Il s’agit de la déclaration de Pyongyang, publiée à l’issue du troisième sommet de septembre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, et du traité militaire en vue d’appliquer la déclaration de Panmunjom, adoptée quant à elle lors de la première entrevue entre les deux leaders en avril.Les deux textes auront désormais valeur juridique, même s’ils ne sont pas ratifiés par le Parlement.Le chef de l'Etat, qui a présidé la réunion, a affirmé avoir pu s’assurer, lors de sa tournée européenne de la semaine dernière, un large soutien de la communauté internationale au processus de paix dans la péninsule. Moon Jae-in a ensuite appelé ses concitoyens à s’unir pour éliminer complètement la menace nucléaire de la péninsule et y instaurer la paix.Pour lui, l’approbation en conseil des ministres permettra non seulement de protéger la vie et la sécurité de la population, mais aussi de relancer l’économie nationale et de promouvoir les droits humains des habitants nord-coréens.Sans surprise, le Parti Liberté Corée s’en est pris à cette « ratification présidentielle ». Selon cette première force de l’opposition, conservatrice, ces deux accords sont très importants aussi bien diplomatiquement que sur le plan sécuritaire. Ils devraient alors être traités avec prudence et débattus par le Parlement.