GM Korea : l’inaction de la KDB sur la sellette

Photo : YONHAP News

GM Korea, la filiale sud-coréenne du géant américain General Motors, se retrouve dans la tourmente.La raison : en dépit de l’objection de son syndicat et de la Korea Development Bank (KDB), son deuxième plus important actionnaire, elle a convoqué vendredi dernier l’assemblée générale de ses actionnaires afin de faire approuver son projet de créer une nouvelle entité de recherche et développement. Un projet qui vise à la séparer de sa division de production existante.Le syndicat et la KDB y voient une intention cachée du groupe de Detroit de se retirer à terme de Corée du Sud. Après l’approbation du projet, le premier a déposé un préavis de grève générale, qui n’a finalement pas été accepté. Et le second a quant à lui annoncé qu’il étudierait la possibilité de saisir la justice.Dans ce contexte, une révélation embarrassante pour la KDB vient de tomber. Celle-ci aurait été informée du plan de séparation en question, lorsqu’elle a décidé en avril d’accorder à GM Korea une enveloppe financière d’environ 800 milliards de wons. Pourtant, elle n’a pris aucune mesure en vue d’empêcher l’entreprise de concrétiser son plan. Son inaction et son incompétence sont de nouveau pointées du doigt.