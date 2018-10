Seoul Metro au cœur de l’épreuve de force entre le pouvoir et l’opposition

Photo : KBS News

Le bras de fer se poursuit entre le parti au pouvoir et l’opposition autour du présumé scandale qui éclabousse Seoul Metro.Lors de l’audit parlementaire en cours, un élu de l’opposition a affirmé que cet opérateur de huit des neuf lignes de métro de la capitale avait transformé un peu plus de 100 de ses contractuels à durée indéterminée en titulaires. Problème : ce sont tous des membres de familles d’employés de longue date de l’entreprise.L’opposition réclame une enquête parlementaire sur l’affaire. Et le parti gouvernemental dénonce une offensive politique. Le chef de son groupe parlementaire, Hong Young-pyo, a tout de même annoncé que sa formation examinerait la demande de l’opposition.