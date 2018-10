Photo : YONHAP News

Le constructeur automobile allemand BMW va rappeler 65 000 véhicules supplémentaires en Corée du Sud. Il a déjà procédé au rappel de 106 000 voitures dans le pays.La nouvelle action concerne 37 090 véhicules de 23 modèles dont la 118d, l’Active Tourer et la MINI Cooper D, et 28 600 véhicules déjà rappelés, mais dont le système de recirculation des gaz d’échappement aurait été remplacé par le même modèle. Cette vanne EGR est considérée comme la cause des incendies de voitures de la marque.Les nouvelles opérations de remplacement débuteront le 26 novembre.