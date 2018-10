Déclaration de Pyongyang : la « ratification présidentielle » risque de faire débat

Photo : YONHAP News

Les explications du porte-parole de la Cheongwadae ne sont pas parvenues à calmer les esprits. Certains s’interrogent toujours sur les motivations de l’exécutif qui a préféré éviter une ratification des deux accords intercoréens par l’Assemblée nationale.La Maison bleue a annoncé l’avoir fait selon l’interprétation officielle du ministère de la Législation. En outre, elle aurait voulu hâter les choses pour préserver le momentum de l’amélioration des relations avec le régime de Kim Jong-un, voire pour mener les négociations entre celui-ci et les Etats-Unis sur la dénucléarisation. D’autant plus que le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un semble arriver plus tard que prévu.Pourtant, les choses ne semblent pas aussi simples. Et l’opposition conservatrice y réagit très violemment. Les débats s’annoncent donc houleux.