La déclaration de la fin de la guerre dépendra des négociations de travail nord-coréano-américaines

Photo : KBS News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton a évoqué lundi, à Moscou, la possibilité qu’une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un se tienne début 2019.Un haut responsable gouvernemental sud-coréen s’est dit en phase avec une telle estimation. Actuellement en visite à Washington, il a affirmé trouver cette date pertinente, compte tenu de la tenue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis en novembre.On s’interroge alors sur l’hypothèse d’une déclaration de la fin de la guerre de Corée avant la fin de l’année, défendue par Moon Jae-in et Kim Jong-un.A ce propos, ce responsable a déclaré que cela dépendrait des résultats des négociations de travail nord-coréano-américaines. Il n'a donc pas exclu la possibilité que les pays concernés puissent officiellement clore le conflit de 1950-1953 d’ici la fin de l’année.Le secrétaire d’Etat américain avait proposé de mener ces discussions de travail à la fin du mois, si possible. Mais le Nord n’a pas encore donné sa réponse.