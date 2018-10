Ouverture du congrès annuel des entrepreneurs coréens de l’étranger

Photo : YONHAP News

Le congrès annuel des « hansang », ces hommes d’affaires coréens expatriés à l’étranger et de leurs partenaires sud-coréens s’est ouvert hier dans la cité internationale de Songdo, à Incheon.Cette année, c’est sa 17e édition. Pas moins de 3 500 entrepreneurs, venus d'une soixantaine de pays, y sont présents.Dans un discours, le président Moon Jae-in a affirmé que le peuple coréen et son économie pourraient faire un nouveau bond en avant lorsque les deux Corées créeront une communauté économique commune. Et d’assurer aussi le soutien gouvernemental aux hommes d’affaires basés à l’étranger pour qu’ils puissent contribuer davantage à l’économie nationale comme mondiale.Dans une conférence de presse tenue avant l’ouverture du congrès, son président Park Ki-chool a déclaré que cette rencontre était désormais synonyme de réseau pour tous les Coréens de l’étranger, dont le nombre s’élève à 7,4 millions. Il s’est aussi engagé à lancer cette année une campagne en vue d’encourager les chefs d’entreprise expatriés à embaucher 1 000 jeunes Coréens dans le pays pendant les trois ans à venir.Tout au long de la convention qui se poursuivra jusqu’au 29 octobre, un total de 259 stands seront ouverts.