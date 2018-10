Toujours pas d’avancée pour les droits humains en Corée du Nord, selon Quintana

Photo : YONHAP News

Le rapporteur spécial de l'Onu sur les droits de l'Homme en Corée du Nord a déclaré que s'il y avait eu beaucoup de changements durant l’année écoulée dans la péninsule, les droits humains faisaient toujours du surplace dans le nord.Tomas Ojea Quintana a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse hier.Il a précisé que d’après les témoignages de transfuges nord-coréens, les pauvres n’étaient toujours pas bien nourris et ils ne recevaient pas non plus de traitements médicaux à l’hôpital. Et de souligner que le régime communiste dénonce malgré tout la communauté internationale qui met en cause la situation humanitaire dans le pays. Selon lui, la paix ne peut être établie que si les libertés de base et les droits de l’Homme sont garantis.Au cours de la conférence, Quintana a exhibé une clé qu’il a annoncé avoir reçu de la part d’un adolescent nord-coréen ayant fui son pays. En lui offrant, celui-ci lui aurait dit que c’est l’Onu qui détient la clé de la question.