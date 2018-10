L’exécutif abaisse les taxes sur les carburants et crée 59 000 nouveaux emplois

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui un nouveau plan de soutien à la croissance innovante et à la création d’emplois. Un plan qui prévoit toute une panoplie de mesures.Il s’agit en gros d’abaisser les taxes sur les carburants de 15 %, au lieu des 10 % initialement envisagés, et ce pendant six mois à compter du 6 novembre. Le manque à gagner pour l’Etat devrait alors s’élever à environ 2 000 milliards de wons, soit à peu près 1,5 milliard d’euros.En ce qui concerne la création d’emplois, un total de 59 000 nouveaux postes de courte durée seront offerts par l’exécutif et les entreprises publiques. La formation professionnelle sera aussi dispensée à 35 000 demandeurs d’emploi.Dans le même temps, le gouvernement fera en sorte que les entreprises privées lancent leurs projets d’investissements plus tôt que prévu. Il s’agit notamment d’agrandir des usines à Pohang et de développer des complexes portuaires à Yeosu.Enfin, les subventions et les privilèges fiscaux seront élargis pour les entreprises qui reviennent dans le pays après avoir délocalisé à l’étranger.