Nouvelle dérégulation en vue de favoriser l’emploi

Photo : KBS News

L’emploi, c’est le maître-mot du quinquennat de Moon Jae-in. Son exécutif continue de se démener pour le promouvoir.Aujourd’hui encore, il a décidé d’assouplir ou de supprimer un total de 105 règles qui s’appliquent lors de la création de startups. Cette décision a été prise lors d’une conférence présidée par le Premier ministre.L’enjeu de la nouvelle déréglementation consiste bien évidemment à permettre à chacun de monter son propre business plus aisément et dans divers domaines allant du tourisme à la pop culture.Le cabinet du Premier ministre a expliqué que les mesures annoncées avaient été finalisées après avoir examiné pas moins de 300 secteurs concernés. Cette opération avait commencé au début de l’année.Par ailleurs, lors de la réunion d’aujourd’hui, le chef du gouvernement Lee Nak-yon a proposé de remplacer les camions anti-émeutes de la police par des véhicules à hydrogène. Avec pour double objectif de booster la demande interne et de réduire la pollution aux particules fines dans les grandes villes.