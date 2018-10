La natalité reste préoccupante

Photo : KBS News

Le nombre de naissances continue de fléchir depuis 33 mois.En août, seulement 27 300 bébés sont nés en Corée du Sud. Soit une chute de 9,3 % en glissement annuel. C’est aussi du jamais-vu pour un mois d’août depuis que les statistiques mensuelles de la natalité ont commencé à être établies en 1981.Principale explication à cela : la diminution continue de la population de 30-35 ans, en âge de procréer.Quant au nombre de décès, il a progressé de 4,8 % par rapport à il y a un an pour totaliser 23 900. Là-aussi, il s’agit de son plus haut niveau pour un mois d’août. Cette augmentation s’explique par le vieillissement de la population, mais aussi par un épisode caniculaire particulièrement intense.Le nombre de mariages poursuit sa baisse. En août, 19 300 unions ont été célébrées. C’est une baisse de 4 % sur un an, également dans le sillage du recul du nombre des 30-35 ans.Concernant les divorces prononcés, leur nombre s’est élevé à 9 300. Cela représente une baisse de 2,1 % en glissement annuel.