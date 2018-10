Photo : YONHAP News

Les conditions météo restent toujours anticycloniques ce jeudi sur l'ensemble du territoire. Résultat, un beau soleil domine le ciel, malgré des températures en légère baisse ce matin. Malheureusement, la pluie doit faire son retour cette nuit, à commencer par l'ouest du pays.Dans l'après-midi, d’après Météo-Corée, on attendait 20°C à Séoul et à Daejeon, 21°C à Daegu et à Gwangju, et 22°C à Busan, dans le sud-est.