Les deux Corées et l'UNC bouclent aujourd'hui le processus de désarmement de la JSA

Photo : YONHAP News

Les deux Corées et le Commandement des Nations unies (UNC) doivent mettre un terme aujourd'hui au processus de désarmement de la zone de sécurité commune (JSA) au sein de la zone démilitarisée (DMZ).Conformément à l'accord militaire intercoréen conclu le mois dernier, ils achèveront ainsi le retrait des postes de garde, des troupes et des armes à feu dans la zone tampon séparant les deux Corées. Et ils effectueront demain et après-demain des travaux de vérification conjoints afin de s'assurer que la JSA est complètement démilitarisée.Une fois le désarmement terminé, les nord et sud-Coréens ainsi que les touristes étrangers seront autorisés à franchir librement la ligne de démarcation militaire entre 9h et 17h. La zone sera placée sous la surveillance de deux patrouilles de 35 soldats déployées par Séoul et Pyongyang.Préalablement, les deux Corées ont mené 20 jours de déminage pour le désarmement qui a débuté le 1er octobre. Et ces opérations ont été vérifiées par les trois camps.Il leur reste désormais à arrêter les modalités pour la formation d'un organisme conjoint et son fonctionnement afin de gérer la JSA après son désarmement.