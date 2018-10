Abus de pouvoir dans la Justice : 4 partis vont former un panel judiciaire indépendante

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et trois forces d'opposition sont convenus de constituer une chambre judiciaire indépendante chargée du scandale d'abus de pouvoir impliquant l'ancien juge en chef de la Cour suprême, Yang Seung-tae.Les patrons des groupes parlementaires du Minjoo, du Bareun-Avenir, du Parti pour la démocratie et la paix et du Parti de la justice sont parvenus hier à un accord de principe. Le panel judiciaire en question sera composé de juges n'ayant aucun lien avec le scandale.Les quatre formations, qui doivent s’exprimer sur ce sujet dans la journée, appellent le Parti Liberté Corée (PLC), le principal parti d'opposition, à se joindre à l’initiative. Or, ce dernier s’y est montré défavorable, affirmant que l’équité d’un procès était compromise du moment que l’on confie l’affaire à des juges en particulier.