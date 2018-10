Le PIB par habitant de la Corée du Sud devrait dépasser les 30 000 dollars cette année

Photo : YONHAP News

Le Produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Corée du Sud devrait franchir le cap des 30 000 dollars cette année, et les 40 000 dollars en 2023.Cette prévision émane aujourd'hui du Bureau du budget de l'Assemblée nationale, dans son rapport sur les perspectives économiques à moyen terme.Pour être plus précis, le PIB par habitant du pays du Matin clair devrait atteindre près de 32 000 dollars cette année, en hausse de 7 % sur un an. L'année dernière, il s'est élevé à 29 744 dollars.Si les prévisions s'avèrent exactes, la Corée du Sud aura mis 12 ans pour passer de 20 000 dollars, en 2006, à 30 000 dollars. Les autres pays ont mis huit ans en moyenne.