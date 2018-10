Samsung et Apple condamnés en Italie pour obsolescence programmée

Photo : YONHAP News

L’autorité italienne de la concurrence (ACI) vient d'infliger une amende de 5 millions d’euros à Samsung Electronics et de dix millions d’euros à Apple pour avoir intentionnellement ralenti les appareils de leurs clients via des mises à jour logicielles.L’ACI a justifié sa décision dans un communiqué, jugeant que les deux géants de l’électronique avaient encouragé les consommateurs à télécharger des mises à jour qui « ont provoqué de graves dysfonctionnements et réduit de manière significative les performances des appareils, accélérant de cette manière le remplacement de ces derniers ». Son enquête a porté sur les modèles Galaxy Note 4 de Samsung et iPhone 6 d’Apple.La firme sud-coréenne a annoncé son intention de faire appel, précisant qu'elle n'avait publié aucune mise à jour affectant les performances du modèle incriminé.