Le groupe de k-pop BTS se voit octroyer une médaille culturelle

Le groupe de k-pop BTS a reçu hier l’Ordre national du mérite culturel du gouvernement pour sa contribution à la promotion de la hallyu, la vague de la culture coréenne, et du hangeul, l'alphabet coréen.Ce septuor a regagné hier Séoul après une tournée de 52 jours en Amérique et en Europe. Avec une carrière d’à peine cinq ans, il est le premier groupe d'idoles sud-coréen à remporter cette décoration.A partir du mois prochain, les sept superstars entameront une nouvelle tournée à la rencontre de leurs fans, cette fois japonais, à Tokyo et à Osaka.