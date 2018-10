L'économie nationale progresse de 0,6 % au 3e trimestre

Photo : KBS News

De juillet à septembre, l'économie de la Corée du Sud a connu une croissance inférieure à 1 % pour le deuxième trimestre d'affilée.Si l'on en croit le chiffre avancé par la Banque de Corée (BOK), le PIB du pays s'est élevé à 351,5 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année. Il s'agit d'un regain de 0,6 % par rapport à il y a trois mois.L'économie nationale a enregistré une croissance de 1 % sur la période de janvier à mars de cette année, avant de baisser les six mois suivants.En glissement annuel, la croissance au 3e trimestre est de 2 %, son plus bas niveau depuis neuf ans.Les exportations ont augmenté de 3,9 % et la consommation privée de 6,4 %. En revanche, les investissements dans la construction ont reculé de 6,4 %, le plus mauvais chiffre depuis 20 ans.