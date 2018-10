Les exportations de semi-conducteurs sud-coréens dépassent les 100 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

A la date du 16 octobre dernier, les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars.D'après le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie aujourd'hui, ce chiffre a déjà battu le record annuel de 97,9 milliards de dollars enregistré l'année dernière.En outre, depuis la compilation des données commerciale concernées en 1977, le montant cumulé des exportations de puces mémoire « made in Korea » a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars.Le record des Etats-Unis, l'un des concurrents de la Corée du Sud dans ce secteur, était de 60 milliards de dollars en 2000, et celui du Japon s'est borné à 46,2 milliards de dollars en 2007.