Washington sanctionne deux firmes et un individu de Singapour pour transactions illicites avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que la guerre des nerfs se poursuit entre Pyongyang et Washington avant la prochaine rencontre entre leurs dirigeants, le département du Trésor américain a imposé, hier, des sanctions à l'encontre de deux compagnies, dont la société Wi Teehong et son PDG Wee Beng, pour transactions illicites avec la Corée du Nord.D’après le gouvernement américain, ces deux sociétés sont soupçonnées d’avoir blanchi des fonds nord-coréens par l’intermédiaire du système financier américain, d’avoir contrefait des produits, fabriqué de la fausse monnaie et d’être impliqué dans le commerce illicite de drogues. Le régime communiste et ses officiels seraient mêlés à ces activités criminelles.La dernière sanction contre le pays communiste en date remonte au 4 octobre dernier, à la veille de la 4e visite du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, à Pyongyang. Une entitée et un individu turcs ainsi qu’un diplomate nord-coréen ont aussi été visés.