Quatre villes sud-coréennes récompensées pour la préservation de leurs zones humides

Photo : YONHAP News

Les efforts de la Corée du Sud pour préserver ses zones humides ont été officiellement reconnus. Lors de la 13e Conférence des parties contractantes (COP 13) à la Convention de Ramsar, qui s’est tenue à Dubaï, quatre villes sud-coréennes, à savoir Jeju, Suncheon, Changnyeong et Inje, ont reçu le label de ville en zone humide accréditée par ce traité intergouvernemental sur la protection des zones humides dans le monde.14 autres villes de sept pays ont également été reconnues comme telles, dont quatre en France et six en Chine.Cette initiative, proposée conjointement par la Corée du Sud et la Tunisie en 2011, a été adoptée lors de la précédente conférence de la Convention de Ramsar en Uruguay, en 2015. Ainsi, c’est la première fois que des villes sont accréditées dans ce cadre.Pour rappel, la Corée du Sud compte 22 zones humides sur la liste de Ramsar.