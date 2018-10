La guerre des nerfs entre Washington et Pyongyang s’intensifie avant la prochaine réunion du travail

Photo : KBS News

Le bras de fer entre les Etats-Unis et la Corée du Nord se poursuit avant la reprise de leurs négociations en vue de la dénucléarisation et de l’instauration de la paix dans la péninsule.Alors que le 2e sommet Trump-Kim ne devrait pas se tenir avant la fin de cette année, la date de la réunion entre les officiels des deux pays n’est pas encore fixée. Le pays communiste n’aurait pas encore donné sa réponse sur les modalités de cette conférence.Or, le secrétaire d’Etat américain avait affirmé, au retour de son dernier voyage à Pyongyang début octobre, que cette réunion devrait se tenir bientôt.Dans ce contexte, le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, a effectué une tournée de visite en Russie, en Union européenne et en France afin de réaffirmer la position américaine, « dénucléarisation d’abord, levée des sanctions ensuite ».En face, Pyongyang a demandé, avec Moscou et Pékin, de faire circuler au Conseil de sécurité de l’Onu un communiqué appelant à un assouplissement des sanctions à son encontre.De son côté, le gouvernement sud-coréen cherche à poursuivre les projets de coopération avec le Nord tout en respectant les mesures coercitives internationales en vigueur, alors que l’interconnexion des réseaux ferroviaires des deux Corées est prévue le mois prochain.Séoul examine également la possibilité de proclamer la déclaration de fin de la guerre de Corée avant la fin de cette année, indépendamment du calendrier du 2e sommet nord-coréano-américain.