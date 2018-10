Onu : 35 pays déposent un projet de résolution pour une dénucléarisation complète de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

35 pays, dont le Japon, l’Allemagne et l’Australie, ont récemment soumis à l’Assemblée générale de l’Onu un projet de résolution conjoint pour une dénucléarisation complète de la Corée du Nord.Selon la Voix de l’Amérique (VOA) qui a relayé cette information, ces Etats membres ont salué les trois rencontres entre les dirigeants des deux Corées et le sommet nord-coréano-américain comme autant de démarches positives vers une dénucléarisation finale et complètement vérifiable (FFVD), en appelant Pyongyang à tenir sa promesse de démantèlement de son arsenal nucléaire. En parallèle, le texte exhorte le régime de Kim Jong-un à s’abstenir de tout nouvel essai nucléaire.En parallèle, un autre projet de résolution du nucléaire nord-coréen a été déposé par 66 nations, dont le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Intitulé « Recommandations pour le traité d’interdiction complète des essais nucléaires », le document est sur la même tonalité en réaffirmant l’appui à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID) du royaume ermite.Ces deux projets devraient être soumis début novembre au vote de la Première commission de l’Onu, chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale.