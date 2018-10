L’industrie automobile sud-coréenne souffre d’un recul de la production et des ventes

Photo : KBS News

Le secteur automobile sud-coréen, l’un des fleurons de l’industrie du pays, n’arrive pas à redécoller. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.Le mois dernier, la production et les ventes sur les marchés domestique et étranger des constructeurs automobiles du pays ont reculé respectivement de 8,4 %, 3,4 % et 9 %.En particulier, les exportations ont connu une chute considérable. Par exemple, aux Etats-Unis, la part du marché détenue par les voitures « made in Korea » au premier semestre de cette année n’était que de 7,8 %, soit 2,6 points de moins par rapport à la même période de l’année 2015. Et les automobiles n’ont représenté, pendant la première moitié de cette année, que 7 % de l’ensemble des biens exportés, contre 14 % il y a deux ans.Conséquence : plus de 9 000 emplois ont disparu dans ce secteur au cours des deux dernières années.