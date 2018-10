Séoul, Pékin et Tokyo se serrent les coudes pour promouvoir le tourisme

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon se retroussent les manches pour attirer davantage de touristes étrangers dans la région. A cet effet, leurs ministres du Tourisme se sont réunis aujourd'hui à Suzhou, en Chine, pour débattre des moyens de relancer le tourisme et les échanges humains entre ces trois pays voisins.C'est la 8e édition du genre et la troisième en plus de trois ans. Cette conférence regroupe aussi environ 300 représentants du secteur.Le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme Do Jong-hwan devrait en appeler aux efforts publics et privés en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité permanentes en Asie du Nord-est à travers une plus large collaboration touristique à trois. Il plaidera aussi pour la participation active de Pékin et de Tokyo aux projets de coopération intercoréens. Dans la foulée, il proposera à ses homologues chinois et japonais de s'efforcer de faire de l'Asie orientale un nouveau centre du tourisme mondial.Enfin, les trois ministres du Tourisme publieront une « déclaration de Suzhou ». Elle comprend toute une panoplie de mesures à prendre pour faire face à l'avènement d'une nouvelle ère du tourisme et des échanges. Il s'agit de la simplification des procédures de visa et de dédouanement, et de l'élargissement des lignes aériennes, entre autres.