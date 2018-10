Les deux Corées vont démolir 11 postes de garde chacune d'ici novembre

Photo : YONHAP News

Les deux Corées se sont mises d'accord pour démanteler d'ici fin novembre 11 postes de garde chacune dans la zone démilitarisée, tout en retirant les forces et les armes associées. Elles vont ensuite procéder à une vérification réciproque de ce processus dans le courant du mois de décembre.Telles sont les mesures prises au cours de leurs pourparlers entre haut gradés, tenus aujourd'hui à Panmunjom sur la frontière intercoréenne.En parallèle, les deux Corées sont convenues de former une équipe de recherche conjointe destinée à garantir la libre navigation des bateaux de pêche civils dans l'estuaire du fleuve Han. Cette équipe va lancer sa première étude début novembre.Ce n'est pas tout. Séoul et Pyongyang ont confirmé l’application dès le 1er novembre de leur accord sur l'arrêt des hostilités sur terre, en mer et dans les airs.Cette rencontre de niveau général est la première du genre depuis la déclaration de Pyongyang adoptée à l'issue du dernier sommet entre les dirigeants des deux Corées en septembre.