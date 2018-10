Saipan : Séoul va envoyer un avion militaire pour rapatrier 1 800 touristes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Après que le puissant typhon Yutu a frappé l’île américaine de Saipan, située dans l’océan Pacifique occidental, près de 1 800 touristes sud-coréens se retrouvent isolés suite à la fermeture de l’aéroport de l’île, mercredi.Les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ont décidé, ce matin, d’y envoyer demain un avion militaire afin de les transporter à Guam, une autre île américaine située à proximité, et ce, au cas où la réouverture de l’aéroport serait repoussée. Ils envisagent également de demander aux compagnies aériennes d’augmenter le nombre de vols Guam-Incheon pour que les ressortissants sud-coréens puissent regagner leur pays.Le ministère des Affaires étrangères projette également de dépêcher une équipe sur place afin de fournir une aide humanitaire. L’alerte aux voyageurs a été également relevée d’un cran, au niveau de « vigilance ».Côté dégâts, le ministère a expliqué que parmi les quelque 2 000 expatriés sud-coréens sur place, une personne avait été légèrement blessée et quatre maisons endommagées. Quant aux 1 800 touristes, aucun dégât humain n’a été signalé.