L’Europe accorde moins de permis de séjour aux nord-Coréens que par le passé

121, c’est le nombre de nord-Coréens qui ont obtenu leur premier permis de séjour dans l’un des 28 pays membres de l’Union européenne en 2017. C’est ce qu’a dévoilé aujourd’hui Eurostat.D’après l'Office statistique de l'Union européenne, c’est le chiffre le plus bas au cours des dix dernières années. En 2008, à titre de comparaison, 748 ressortissants du royaume ermite avaient reçu leur première autorisation de séjour d’une durée de plus de trois mois en Europe. Depuis, leur nombre avait tendance à baisser.Principale explication à cela : en octobre 2017, Bruxelles a interdit la délivrance de permis de travail aux travailleurs nord-coréens. Il est soupçonné que leurs salaires soient utilisés pour le développement des armes nucléaires et balistiques du régime de Kim Jong-un.