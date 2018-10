Corée du Nord : Washington salue l’ajout de nouveaux navires à la liste noire onusienne

Photo : YONHAP News

Le comité de suivi onusien des sanctions imposées à la Corée du Nord avait ajouté le 16 octobre dernier à sa liste noire un pétrolier nord-coréen et deux navires panaméens. Il les accusait d’avoir transbordé du pétrole entre eux en haute mer.Hier, les Etats-Unis ont salué cette nouvelle mesure en appelant tous les pays membres des Nations unies à arrêter immédiatement les livraisons de pétrole au pays communiste.Dans un communiqué, la porte-parole du département d’Etat a affirmé que le régime de Kim Jong-un continuait de contourner les mesures punitives de l’Onu. Heather Nauert a ajouté que Washington sanctionnerait aussi tous les individus, entités et navires qui l’aident à le faire.Elle a une fois de plus souligné que les USA travaillaient toujours pour atteindre leur objectif de dénucléariser le Nord de manière définitive et entièrement vérifiée. Du coup, elle a demandé à la communauté internationale de se joindre à eux.