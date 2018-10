Washington fustige la « cyberactivité destructrice et nuisible » de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a dénoncé les activités de la Corée du Nord dans le cyberespace.S’exprimant à la Voix de l'Amérique (VOA), un responsable du bureau du porte-parole du ministère a déclaré que le royaume ermite était engagé dans une cyberactivité « destructrice et nuisible » qui va à l’encontre du comportement responsable d’un Etat.L’officiel américain a rappelé les mesures prises en septembre dernier par les départements du Trésor et de la Justice à l’encontre d’un individu et d’un organisme suspectés d’être impliqués dans des activités frauduleuses sur Internet pour le compte du régime de Kim Jong-un.Selon lui, Washington entend tenir Pyongyang responsable de ses actes et lui montrer qu’il y a un coût à ses provocations. Et d’appeler à nouveau l’ensemble des Etats membres de l’Onu à appliquer pleinement les sanctions à son encontre afin de mettre fin à ses programmes balistique et nucléaire