Photo : YONHAP News

La pluie est désormais derrière nous et la semaine qui s’ouvre s’annonce belle pour l’ensemble du territoire. Mais le sol rendu humide par les fortes précipitations de dimanche a contribué à la chute du mercure la nuit dernière.D’après Météo-Corée, il fait tout juste 12°C à Séoul, 15°C à Daejeon et 16°C à Daegu. La douceur automnale est toujours présente dans le sud du pays avec 20°C pour Busan et 21°C sur l’île de Jeju.