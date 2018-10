La Corée du Sud crée un fonds de stabilisation du marché financier

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen va créer un fonds de plus de 500 milliards de wons, soit plus de 385 millions d'euros, dans le but de stabiliser le marché des capitaux. Cette décision a été prise, ce matin, lors d'une réunion présidée par le vice-président de la Commission des services financiers (FSC), accompagné des représentants du Service de supervision financière (FSS) et des institutions financières privées.Les discussions ont porté sur la chute récente de la Bourse de Séoul ainsi que la fuite des capitaux étrangers, pour identifier des mesures pouvant assurer la stabilité du marché financier.En parallèle, un fonds d'investissement destiné au Kosdaq, les valeurs liées aux nouvelles technologies, verra le jour avec 232 millions d'euros, soit 77 millions de plus par rapport au projet initial. Une autre enveloppe d'au moins 154 millions d'euros sera également allouée au Kosdaq ainsi qu’au Kospi, l'indice de référence de la Bourse de Séoul.Côté juridique, les autorités publiques se proposent de réviser la loi relative au marché financier, afin d'éradiquer les opérations irrégulières. Les ventes à découvert illégales, entre autres, seront plus sévèrement punies.