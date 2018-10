Moon Jae-in pourrait se rendre au mont Halla avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen pourrait emmener le dirigeant nord-coréen au mont Halla, situé sur l'île méridionale de Jeju, dans le cas où sa visite en Corée du Sud se concrétiserait.Moon Jae-in a fait ces remarques, lors d'une randonnée hier au mont Bugak, situé derrière la Maison bleue, avec environ 150 journalistes et une vingtaine de ses conseillers. Il s'agit de sa deuxième excursion du genre depuis sa prise de pouvoir.Concernant la dénucléarisation de la péninsule, le locataire de la Cheongwadae a répondu que tous les efforts devaient être déployés pour réussir ce processus, avec la Corée du Nord, d'une part, et les Etats-Unis, d'autre part.Pour les deux derniers mois de l’année, le chef de l'Etat entend donner la priorité à l'amélioration de la vie quotidienne de ses concitoyens. Il a ainsi de nouveau prôné une croissance innovante et équitable, tirée par les revenus. Profitant de cette occasion, il a cherché la coopération de l'Assemblée nationale, qui devrait adopter notamment le projet de budget national.