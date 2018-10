Le représentant spécial américain pour la Corée du Nord en visite à Séoul

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Séoul, le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, a rencontré ce matin la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères. Durant leur rencontre à huis clos, les deux diplomates auraient échangé sur les moyens d'accélérer le processus de dénucléarisation de la péninsule et la coopération intercoréenne.Ensuite, lors d'une réunion avec le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon, Biegun a exprimé son souhait de voir s'organiser le plus vite possible le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un pour aboutir à une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée. De son côté, Lee lui a fait état de l'avancement des projets intercoréens, tels que les travaux d'interconnexion des réseaux ferroviaires de part et d'autre du 38e parallèle ou la modernisation des sites de culture de pépinières.Avant de partir, l'envoyé spécial américain rencontrera des conseillers présidentiels à la sécurité et à la diplomatie, qui devraient lui expliquer la position de la Cheongwadae sur les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. En effet, Séoul prône l'interaction positive entre un assouplissement des mesures punitives contre Pyongyang et la dénucléarisation nord-coréenne.