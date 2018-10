Le taux de suicide en Corée du Sud reste le plus élevé parmi les pays de l'OCDE

Photo : YONHAP News

Le taux de suicide en Corée du Sud reste le plus élevé parmi les pays industrialisés, malgré une tendance à la baisse ces dernières années.Si l'on en croit le ministère de la Santé et des Affaires sociales citant les récentes données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le pays du Matin clair affichait un taux moyen de suicide de 25,8 pour 100 000 habitants en 2016. Un chiffre alarmant si on le compare à la moyenne des Etats membres de l'OCDE, à 11,6.Viennent ensuite la Lettonie et la Slovénie avec 18,1, suivis du Japon, de la Hongrie et de la Belgique. La Turquie se classe en bas de la liste avec 2,1.On constate que le taux de suicide dans les pays de l'OCDE est en baisse depuis 1985. En revanche, en Corée du Sud, il a augmenté progressivement à partir de 2000 avant de baisser dix ans après avec le Japon.