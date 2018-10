Les taekwondoïstes des deux Corées montent sur scène ensemble à Pyongyang

Photo : KBS News

Les taekwondoïstes des deux Corées vont à nouveau se retrouver cette semaine en Corée du Nord.En effet, une équipe de démonstration de la Fédération mondiale de taekwondo (WT), basée en Corée du Sud, s'envole demain pour Pyongyang pour une visite de cinq jours. Et ce sur l'invitation de la Fédération internationale de taekwondo (ITF) dirigée, elle, par la Corée du Nord.La délégation de Séoul est composée de 49 membres, dont 22 praticiens de l'art martial coréen. Ces taekwondoïstes vont se produire deux fois au Hall de taekwondo de Pyongyang : une performance exclusive ce mercredi, et une autre conjointe avec leurs homologues de l'ITF, vendredi.C'est la première fois depuis avril dernier que l'équipe de la WT se rend au nord du 38e parallèle. A l'époque, elle était accompagnée d’une troupe artistique sud-coréenne et avait livré deux démonstrations.Même si les deux fédérations partagent les mêmes racines, seule la sud-coréenne est reconnue par le Comité international olympique (CIO).