La ville de Séoul va généraliser les repas gratuits à tous les établissements scolaires

Photo : YONHAP News

Dix ans après son introduction en 2011 dans les écoles primaires et les collèges de Séoul, les repas bio et gratuits se généraliseront en 2021 dans tous les établissements scolaires de la capitale, y compris les 320 lycées, qu'ils soient publics ou privés, généraux ou spécialisés. C'est ce qu'a annoncé la municipalité de Séoul lors d’une conférence de presse tenue ce matin à l’Hôtel de ville.Plus concrètement, dès 2019, 24 000 élèves de terminale venus de 96 lycées répartis dans neuf arrondissements seront d'abord concernés. Et en 2021, ce sont 930 000 jeunes inscrits dans les 1 302 écoles, collèges et lycées séouliens qui en bénéficieront.Pour ce faire, 540 millions d'euros seront nécessaires, un budget pris en charge par l'Académie de Séoul à hauteur de 50 %, la ville de Séoul, 30 %, et les collectivités locales, 20 %. Chaque foyer économisera ainsi les frais de cantine qui s’élèvent à environ 618 euros par an et par lycéen.